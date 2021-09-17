Прокуратура Мурманска проверит информацию о выгнанной из троллейбуса девочке

Девочку выгнали после того, как при оплате проезда не сработала ее карта [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 сентября в одном из мурманских пабликов в "ВКонтакте" появилась информация, что из троллейбуса кондуктор высадила девочку. Причиной такого решения стало то, что у ребенка якобы не сработала карта при оплате проезда.

Служебную проверку уже начали в "Электротранспорте". Также в ситуацию вмешалась прокуратура.

- Организована проверка по факту принуждения несовершеннолетнего ребенка покинуть троллейбус в связи с невозможностью подтверждения оплаты проезда. Проведение проверки поручено прокурору Ленинского административного округа Мурманска, - сообщили в ведомстве.

Осложняется работа тем, что пост написал анонимный автор, который не указал номер маршрута или хотя бы время поездки.

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