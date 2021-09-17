В Мурманской области создали 410 избирательных участков

В Мурманской области создали 410 участков для голосования. Фото: Андрей АБРАМОВ

17 сентября в России началось трехдневное голосование. Северяне будут определять будущий состав Госдумы (от Заполярья баллотируются семь человек), Мурманской областной Думы (на 32 мандата заявились 428 человек), а также в ряде муниципалитетов проходят выборы в составы местных Советов депутатов.

Как сообщили в избирательной комиссии Мурманской области, в регионе создали 410 участков для голосования. Почти на всех установлены камеры для видеонаблюдения.

Напомним: свыше 34 тысяч северян решили голосовать дистанционно.

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