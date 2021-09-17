Жительница Мурманска попала в больницу после посиделок с подругой

Полицейские задержали ранее судимого за кражу, безработного 37-летнего мужчину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В больницу Мурманска попала 46-летняя местная жительница с множеством травм лица. Врачи квалифицировали причиненный вред ее здоровью, как средней тяжести. О случившемся сообщили в полицию.

- Женщина рассказала, что ее избил гражданский муж. Вечером, после работы, она пригласила к себе в гости подругу. Приятельницы громко беседовали и выпивали, что сильно не понравилось проснувшемуся от шума сожителю. Сначала между гражданскими супругами завязался словесный конфликт, затем мужчина перешел к рукоприкладству и несколько раз ударил северянку кулаком в лицо, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские задержали ранее судимого за кражу, безработного 37-летнего мужчину. Он пояснил, что у них часто случаются семейные конфликты без каких-либо запоминающихся ему существенных причин. В этот раз женщина мешала ему спать, не выдержав, он избил ее. После чего сам вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде.

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