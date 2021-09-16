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Общество16 сентября 2021 17:40

У детских садов Мурманска растет ядовитое растение

За красивым внешним видом скрывается опасность
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Осенью на севере можно найти не так много цветущих растений.

Осенью на севере можно найти не так много цветущих растений.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Осенью на севере можно найти не так много цветущих растений. Сейчас, в сентябре, глаз радуют фиолетовые цветы. Корреспонденты "КП"-Мурманск" нашли их даже на территории детских садов города в клумбах. Однако за красотой скрывается опасностью.

Это растение называется борец или аконит, народное название - прострел-трава. Считается очень опасным из-за своей ядовитости. Угрозу для человека несут и листья, и пыльца, и корень. Словом, даже касаться его не стоит.

- Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов (в первую очередь, аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра, - пишет сайт www.botanichka.ru.

Так что детским садам Мурманска стоит избавиться от аконита.

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