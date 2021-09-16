В Мурманске произошел пожар в заброшенном здании

Пожар ликвидировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Первомайском округе Мурманска на территории бывшего автопарка случился пожар. О довольно сильном задымлении написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в ГУ МЧС России по Мурманской области, возгорание произошло в заброшенном здании.

- Горели 2 квадратных метра мусора на территории бывшей автоколонны. Пожар потушен, - уточнил начальник пресс-службы спасательного ведомства Михаил Бурков.

Напомним: прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса на дороге Мишуково-Снежногорск. В транспорте, который полностью сгорел, находились 45 пассажиров.

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