Мурманский областной театр кукол откроет театральный сезон 18 сентября

Сейчас артисты заканчивают гастроли. Фото: murmankukla.ru

С началом осени свои двери вновь открывают заполярные храмы Мельпомены. Так, 22 сентября первый спектакль в новом театральном сезоне покажет мурманская облдрама. Зрителей ждет "Женитьба", поставленная по пьесе Николая Гоголя.

А еще раньше, 18 сентября, откроется 89-й театральный сезон в Мурманском областном театре кукол.

- Напоминаем мурманчанам, что открытие нового театрального сезона состоится 18 сентября. В 11.00 и 13.30 начало спектакля "Снежная королева". Всех ждем в гости! - отметили в группе театра.

Сейчас артисты заканчивают гастроли по городам и поселкам Мурманской области.

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