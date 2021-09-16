На полуострове Средний нашли "ковер" из ракушек гребешков

Кольский полуостров готовит для туристов много необычного. Фото: www.instagram.com/iriskalapina/

Кольский полуостров преподносит туристам много необычных сюрпризов. На полуострова Средний и Рыбачий едут за яркими эмоциями от природы, северного сияния, отдохнуть от цивилизации.

Здесь можно увидеть самые простые вещи, которые приводят в восторг. Например, Ирина Лапина из Вологды выложила в своем Instagram фотографию с пляжа на полуострове Средний, усеянного ракушками гребешков. Настоящий оранжевый "ковер"!

Напомним: силач из Челябинска приехал на уникальный пляж в Териберке, чтобы искупаться в море и ломать камни

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