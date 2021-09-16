Мурманский областной драмтеатр приглашает северян на открытие нового театрального сезона

Артисты будут временно выступать в ДК Кирова. Фото: vk.com/murmandrama

22 сентября в Мурманском областном драматическом театре откроется новый 83-й театральный сезон, на который приглашают всех желающих. Первым спектаклем станет «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя. Напомним: артисты облдрамы будут выступать на сцене ДК им. С.М. Кирова, пока завершается строительство главного здания театра.

Время действия гоголевской пьесы «Женитьба» перенесли в начало XX века, в эпоху электричества, немого кино, декаданса.

- Подколесин инертен, аморфен и бездейственен, при этом он занимает серьезный пост. Это, скорее, психотип управленца начала ХХ века, чем первой половины XIX. Ощущение жанра также уводит нас в век ХХ, это «комедия с привкусом трагедии». Эпоха обостряет жанровость и основные конфликты. Спектакль веселый, с гоголевским юмором, - отметили в группе драмтеатра.

Режиссер-постановщик спектакля – художественный руководитель театра Вадим Данцигер.

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