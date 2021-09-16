Ушел из жизни заместитель начальника медсанчасти № 120 в Снежногорске

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает слова скорби родным и близким Сергея Баулина. Фото: vk.com/cmsch120

Коллектив медсанчасти № 120 в Снежногорске понес утрату - 15 сентября скончался заместитель руководителя медучреждения Сергей Баулин.

- Сергей Александрович прошел путь в медицине от санитара операционного блока, врача анестезиолога-реаниматолога до заместителя начальника ЦМСЧ № 120. Друзья, коллеги, близкие запомнили его как замечательного, душевного, профессионального человека, на которого всегда можно было положиться. Его чувство юмора, неудержимая любовь к жизни навсегда останутся в нашей памяти, - сообщили в медсанчасти.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Баулина.

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