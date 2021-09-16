В Кандалакшском районе возле кафе встретили медведицу с медвежатами

О бурых хищниках предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области по людским угодьям продолжают гулять медведи. Так, 15 сентября на автодороге Р-21 "Кола" между постом ГАИ и придорожным кафе северяне заметили медведицу с двумя медвежатами.

О бурых хищниках предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

Напомним: медведицу с медвежатами, которых встретили в районе Ковдора, ликвидировать не будут. Охотоведы их выследят и увезут в лес, подальше от города.

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