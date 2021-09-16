За сутки в Мурманской области 140 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 460 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 сентября 2021 года, за последние сутки 140 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 460 человек, количество летальных исходов - 1966 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+53, всего 34624), Кандалакшский район (+18, всего 4984) и Мончегорск (+23, всего 4978).

Выздоровели 54 079 северян, на лечении остаются 13 886 пациентов.

Напомним: для Мурманской области увеличили план по вакцинации населения от коронавируса. Теперь он составляет не 60%, а 80% от взрослого населения без медотвода.

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