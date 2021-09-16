Андрей Малахов подарил Апатитам новый арт-объект

Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение. В центре города появится "Непроходимая чаща", которая займет площадь 250 кв.м.
- "Непроходимая чаща" - от художника-графика Василисы Прокопчук и IT-архитектора Евгения Брагина, - пишет паблик "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".
Напомним: ранее Андрей Малахов помог советским вывескам засветиться газосветом, а также подарил 4 тысячи тюльпанов.
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