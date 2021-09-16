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Общество16 сентября 2021 14:25

Андрей Малахов подарил Апатитам новый арт-объект

"Непроходимая чаща" появится в центе города
Ника СВЕТЛОВА
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Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение.

Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение. В центре города появится "Непроходимая чаща", которая займет площадь 250 кв.м.

- "Непроходимая чаща" - от художника-графика Василисы Прокопчук и IT-архитектора Евгения Брагина, - пишет паблик "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Напомним: ранее Андрей Малахов помог советским вывескам засветиться газосветом, а также подарил 4 тысячи тюльпанов.

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