Андрей Малахов подарил Апатитам новый арт-объект

Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Телеведущий Андрей Малахов подарил родным Апатитам очередное украшение. В центре города появится "Непроходимая чаща", которая займет площадь 250 кв.м.

- "Непроходимая чаща" - от художника-графика Василисы Прокопчук и IT-архитектора Евгения Брагина, - пишет паблик "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Напомним: ранее Андрей Малахов помог советским вывескам засветиться газосветом, а также подарил 4 тысячи тюльпанов.

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