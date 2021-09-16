Субсидия на оплату ЖКУ в Мурманской области-2021 год: как получить, какие документы нужны

Заявление на нее нужно подавать каждые полгода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают максимально допустимую величину расходов на оплату таких услуг в совокупном доходе семьи (в общем случае – 22%), могут получить субсидию. Заявление на нее нужно подавать каждые полгода.

- С июля 2021 года для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из неработающих пенсионеров (женщины с 55 лет и мужчины старше 60 лет), упрощен порядок продления права на получение субсидии. Для этого в новой форме заявления предусмотрена графа для подтверждения согласия гражданина на последующее продление субсидии в беззаявительном режиме. Поставив "галочку" в заявлении один раз больше не придется подтверждать свое право, выплата будет продляться автоматически каждые 6 месяцев, - сообщили "КП"-Мурманск" в Центре социальной поддержки населения Мурманска.

Заявление на получение субсидии можно подать следующими способами:

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; - через региональный портал электронных услуг (51 госуслуги.ru);

- посредством почтовой связи по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д.10, Отдел социальных выплат;

- в ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» строго по предварительной записи по телефонам, указанным ниже.

Более подробную информацию можно получить по телефонам окружных отделов учреждения:

Октябрьский округ - ул. Софьи Перовской, д. 25/26, тел. +7 991 669-10-41;

Ленинский округ - пр. Героев североморцев, д. 33, тел. +7 991 669-10-44, +7 991 669-10-43;

Первомайский округ - пр. Кольский, д. 129/1, тел. +7 991 669-10-58.

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