Детской деревне SOS Кандалакши исполнилось 18 лет

14 сентября Детская деревня SOS Кандалакша встретила праздником большое событие: 18-летие учреждения. Фото: Баканин Антон

14 сентября Детская деревня SOS Кандалакша встретила праздником большое событие: 18-летие учреждения. День рождения учреждения – знаковое событие для каждого сотрудника и ребенка. Эта традиция появилась тогда, когда порог одного из домов переступил первый ребенок. Именно в сентябре в Детскую деревню SOS Кандалакша пришли первые дети – две сестренки. Сейчас здесь в приемных и SOS-семьях живут и находятся на сопровождении около ста ребят.

В этот день в зале собрались дети и родители для того, чтобы отметить день рождения «18 лет с любовью», так как без этого чувства сложно представить нашу работу. С приветственным словом к работникам и приемным родителям обратился директор учреждения Андрей Дорофеев. Он поздравил всех с праздником, а также отметил благодарственными письмами сотрудников и приемных родителей.

Во время праздника в зале звучали видеопоздравления от первых директоров организации Игоря Соловьева и Игоря Посацкого, выпускников и коллег, а для самых маленьких детей работала арт-студия: добровольцы рисовали на детских лицах забавные мордашки любимых мультипликационных героев. Не обошлось в этот день и без развлекательной программы: житель Детской деревни SOS Домовенок подготовил игровую программу, а от желающих принять участие в конкурсах не было отбоя.

В завершении мероприятия после веселых и энергичных игр для всех открылось кафе «Арбуз и Дыня», а на улице девушки подготовили танцевальный флешмоб и все дети прокатились на лошадях.

С праздником, Детская деревня SOS Кандалакша!

С Днем рождения дети, приемные родители и сотрудники!

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