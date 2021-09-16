Вокруг Мурманского областного драмтеатра убрали забор

16 сентября мурманчане заметили то, чего очень долго ждали: у Мурманского областного драмтеатра стали убирать окружавший его с 2015 года забор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 сентября мурманчане заметили то, чего очень долго ждали: у Мурманского областного драмтеатра стали убирать окружавший его с 2015 года забор. Именно тогда началась реконструкция, которая длилась дольше положенного.

Напомним: ранее, на встрече труппы 4 сентября, директор "драмы" Татьяна Вешнякова сообщила, что на этой неделе должна произойти строительная сдача театра, после чего коллектив начнет обживать обновленное здание. Переезд должен произойти до конца года.

Стоимость реконструкции за эти годы выросла в три раза.

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