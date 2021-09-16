Экипаж севшего на мель судна "Капитан Воронин" эвакуировали на теплоход

Проверку по факту случившегося начала Мурманская транспортная прокуратура. Фото: epp.genproc.gov.ru

Около 13.00 15 сентября в проливе Югорский Шар в Карском море на мель село рыболовное судно "Капитан Воронин". На борту находились 12 членов экипажа.

К месту происшествия поспешил теплоход "Алексей Марышев", на борт которого забрали рыбаков, их жизни ничего не угрожает.

Проверку по факту случившегося начала Мурманская транспортная прокуратура.

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