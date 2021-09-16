В Мурманске подорожали куры, рыба и вермишель

Колебания цен происходят каждую неделю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Колебания цен происходят каждую неделю. Мурманскстат рассказал, как менялась стоимость продуктов с 7 по 13 сентября в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- Наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 8,5%), картофель, яблоки (на 6,3%), куриные яйца (на 1,7%), шлифованный рис (на 1,0%). Наиболее подорожали охлажденные и мороженые куры (на 1,2%),вермишель (на 0,6%), мороженая неразделанная рыба (на 0,5%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: ранее рассказали, как менялась в августе стоимость товаров.

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