Гулявшего ночью в Мурманске мужчину пришлось спасать

Северянина около километра несли на носилках до машины скорой помощи. Фото: Северо-Западный РПСО

Минувшей ночью в Мурманске спасателям Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра пришлось искать мужчину. Он решил погулять ночью.

- Гуляя в лесном массиве у озера Большого мужчина сошел с тропы, упал и потерял сознание. Когда очнулся - позвонил своему знакомому с просьбой о помощи, так как из-за хронического заболевания самостоятельно передвигаться уже не мог. Знакомый, разыскав пострадавшего ночью в лесу, принял решение позвонить спасателям и медикам, - сообщили в спасательном центре.

Северянина около километра несли на носилках до машины скорой помощи.

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