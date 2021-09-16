В Умбе наследники умершего мужчины неожиданно узнали о его долгах

Оказалось, что он не платил по коммунальным счетам и накопил приличный долг. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Умбе управляющая компания подала в суд на наследников умершего мужчины. Оказалось, что он не платил по коммунальным счетам и накопил приличный долг.

- Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Узнав об образовавшейся задолженности, привлеченные к участию в деле в качестве ответчиков наследники умершего добровольно погасили задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

После этого производство по делу было прекращено.

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