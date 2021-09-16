Блогер Александр Куликов рассказал, как в Мурманской области играют в "Камень-ножницы-бумага"

Оказалось, что везде используют разные выражения после фразы «Камень-ножницы-бумага...».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Блогер Александр Куликов провел интересное исследование: он изучил, как в разных регионах играют в «Камень-ножницы-бумага».
Оказалось, что везде используют разные выражения после фразы «Камень-ножницы-бумага...».
- Географический центр России чуть более, чем полностью захватило «Раз-два-три», в остальных частях доминирует «Цу-е-фа». Привлекают внимание прекрасные эндемики: «Бу-ци-фа» (Пермь), «Ван-чу-вэс» (Омск), «Эн-ден/бен-цо» (Сахалин) и мой любимый «Чин-гис-хан» (Камчатка), - написал Александр Куликов.
В его опросе поучаствовало более 1100 человек. В Мурманской области используют фразу «Цу-е-фа».
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