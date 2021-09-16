В Мурманске появилась новая экотропа

Эколого-образовательный маршрут на горе Горелой стал одним из 13 студенческих проектов, получивших весной грант от министерства. Фото: Правительство Мурманской области.

В Мурманске стало на одну экотропу больше. Начинается она у дома №28 на улице Капитана Орликовой и идет по горе Горелой, ее длина почти два километра. По маршруту установлены скамейки для отдыха.

- Этот экологический маршрут несет в себе две функции – досуговую, здесь просто приятно гулять, буквально сразу переместившись из города в зеленую зону и, конечно, главную – просветительскую. Информация о нашей северной природе доступна и будет интересна людям разного возраста, здесь можно проводить открытые уроки, например, для детей дошкольного и младшего школьного возраста, устраивать экологические акции и марафоны, – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Эколого-образовательный маршрут на горе Горелой стал одним из 13 студенческих проектов, получивших весной грант от министерства.

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