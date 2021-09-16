Строительство порта "Лавна" начнется 16 сентября

Стройку "Лавны" запускают 16 сентября. Фото: Правительство Мурманской области

На прошлой неделе после совещания под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова стороны обсудили будущее терминала "Лавна". Было обещано, что строительство возобновится на этой неделе.

Стройку "Лавны" запускают 16 сентября. Проект станет якорным в развитии Мурманского транспортного узла. Развитие МТУ создаст порядка 900 новых рабочих мест в регионе.

"Лавну" собираются запустить в декабре 2023 года, терминал выйдет на объем перевалки 18 миллионов тонн угля в год.

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