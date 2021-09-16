Житель Мурманска проткнул непонравившегося незнакомца шампуром

Суд учел раскаяние и приговорил северянина к трем годам условно с испытательным сроком 3 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманчанин пошел под суд после отдыха. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в июне 2021 года мужчина отдыхал с компанией в домиках частного комплекса, друзья жарили шашлыки. В это время мимо проходили другие отдыхающие.

Мужчине не понравилось поведение одного незнакомца, завязалась перебранка. Мурманчанин схватил шампур и ударил оппонента, попав ему в грудь.

- Мужчина с силой нанес им один удар в область грудной клетки слева, причинив последнему проникающую колото-резаную рану грудной клетки. При этом он раскаялся, признал вину и возместил потерпевшему причиненный своими действиями вред, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета в качестве оружия). Суд учел раскаяние и приговорил северянина к трем годам условно с испытательным сроком 3 года.

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