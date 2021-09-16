Артемий Лебедев приехал в Мурманск

Артемий Лебедев на три дня приехал в Мурманск.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Кольском полуострове известный дизайнер Артемий Лебедев бывает часто. Он приезжал создавать дизайнерское оформление для туристического кластера "Хибины".
Также он разрабатывает дизайн-код для центра Мурманска.
На своем сайте Артемий Лебедев сообщил, что с 16 по 19 сентября он снова будет в Мурманске. Причина визита не уточняется.
Напомним: Лебедев займется оформлением стиля Териберки, в которой будут менять генплан - вблизи населенного пункта создали природный парк.
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