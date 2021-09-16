Для единственного жеребенка в Кузомени выбрали имя

Жеребенка из Кузомени теперь зовут Север. Фото: vk.com/mustangipomory

В июне 2021 года в табуне диких лошадей в Кузомени у кобылы Снежки и жеребца Марса родился долгожданный жеребенок. Прошлой весной малыш этой пары, к сожалению, погиб.

За лето жеребенок окреп, и семья Чуниных решила, что надо выбрать для него имя.

Северяне помогали с этим приятным делом, вариантов было много. Но выбрали самый популярный.

- Милый жеребенок за лето хорошо вырос, совсем взрослый. Я думаю, что у него теперь достаточно сил встретить осень и пережить холодную зиму. Друзья, спасибо большое за помощь, за добрые советы, что все вместе придумывали имя малышу. Теперь зовут его Север, Сева, Северок. Такой подвижный, легкий и живой, - написали в группе "Дикие лошади Кольского п-ова".

Для табуна создают запас еды на зиму, ведь раньше до весны из-за голода не доживала хотя бы одна лошадь или конь.

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