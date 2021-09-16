В Мурманске столкнулись троллейбус и грузовая машина

Троллейбус и грузовая машина столкнулись на проспекте Кольский. Фото: скриншот видео

Утром 16 сентября в Мурманске на проспекте Кольский произошло ДТП с участием общественного транспорта.

У бывшего магазина "Океан" столкнулись троллейбус №6 и грузовая машина. О пострадавших не сообщается.

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