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Происшествия16 сентября 2021 9:02

В Мурманске столкнулись троллейбус и грузовая машина

ДТП произошло у бывшего магазина "Океан"
Ника СВЕТЛОВА
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Троллейбус и грузовая машина столкнулись на проспекте Кольский. Фото: скриншот видео

Троллейбус и грузовая машина столкнулись на проспекте Кольский. Фото: скриншот видео

Утром 16 сентября в Мурманске на проспекте Кольский произошло ДТП с участием общественного транспорта.

У бывшего магазина "Океан" столкнулись троллейбус №6 и грузовая машина. О пострадавших не сообщается.

Троллейбус и грузовик столкнулись в Мурманске у магазина "Океан"
Видео: Светлана Долгобородова/vk.com/murmanskgroup

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