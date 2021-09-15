Жители Мурманска: «В лесу меньше брусники, чем в городе»

Диетологи не советуют собирать грибы и ягоды в черте города. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сезон «тихой охоты» подходит к концу, ведь заморозки по ночам уже не редкость. Но ягоду можно собирать дольше, чем грибы, ведь от мороза та же брусника и клюква становятся только вкуснее.

Жители Мурманска рассказывают, что ходят с ведерками в черте города и собирают приличный урожай.

- Ездили на Серебрянку, к Зверосовхозу, на Печенгу - почти ничего не собрали. А вот сходили в сопки погулять на выходных, у того же «Алеши» столько собрали брусники! - рассказала «КП»-Мурманск» мурманчанка Марина Павлова.

Правда, у такой удачи есть минус: диетологи не советуют собирать грибы и ягоды в черте города, ведь они накапливают вредные вещества, которых так много в населенных пунктах.

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