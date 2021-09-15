Финляндия возобновляет выдачу виз для жителей Мурманской области

Визу получить можно, однако гарантии, что пустят в страну - нет.

Финляндия вводит послабление в коронавирусных ограничениях и возобновляет выдачу виз, в том числе жителям Мурманской области. Теперь ее можно получить для деловой поездки. Еще один случай - если у вас истекла ранее полученная шенгенская мультивиза, срок которой был более двух лет.

Однако во всей этой истории есть камень преткновения. Визу получить можно, однако гарантии, что пустят в страну - нет. Финляндия так и озвучила свою позицию: 100% уверенности, что пограничные службы пустят вас в страну при наличии визы, нет. Границы продолжают оставаться закрытыми.

Цель возобновления выдачи виз - снизить ажиотаж при открытии границ. При подаче документов заявителю предложат подписать обязательство самостоятельно отслеживать момент, когда пересечение границы станет возможным.

Более подробную информацию можно узнать на сайте посольства Финляндии.

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