В Мурманской области среди преступлений преобладают кражи и мошенничества

На 19% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Мурманской областной прокуратуры, за период с января по август 2021 года преступники были наиболее активны в сфере краж (32% от всех преступлений), мошенничеств (20%) и оборота наркотиков (9%). Всего с начала года в регионе зарегистрировано 7 829 преступлений. Это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года – на 2,3%.

Чуть подросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – на 0,8%, а их раскрываемость снизилась на 0,2%. Упало количество убийств на 15%, зато число жертв, погибших в результате преступных действий выросло на 4,7%.

На 19% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Если в прошлом году их было 145, то в текущем 173. Подросло количество коррупционных преступлений, зато в целом на 13% снизилось число преступлений в сфере экономики.

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