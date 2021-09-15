В Мурманске проведут «Гаражную распродажу»

Вход на мероприятие свободный. Фото: vk.com/event204292118

В Мурманске состоится первая после летних каникул «Гаражная распродажа». 1 октября с 16.00 до 20.00 все северян и гостей региона ждут в антикафе «Чулан» по адресу Театральный бульвар, 6.

- На гаражной распродаже ты можешь избавиться от лишних вещей и найти необходимые тебе предметы для гардероба! - рассказали организаторы.

Осенью с началом учебы и работы детских садов и многих родителей возникают проблемы, как собрать детей. Принести на распродажу и взять можно подростковую и детскую одежду и обувь в хорошем состоянии, книги и журналы, развивающие детские игрушки.

Вход на мероприятие свободный, но наличие маски обязательно.

Подробнее можно узнать в группе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для нуждающихся северян в Мурманске проведут сбор продуктов и промтоваров. Гуманитарную помощь будут принимать у ДК имени Кирова (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru