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Здоровье15 сентября 2021 14:39

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 сентября 2021 года составило 1958 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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За последний день выявили 142 новых случая заражения COVID-19.

За последний день выявили 142 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 сентября 2021 года - 1949 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 258 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 142 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 70 320 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

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