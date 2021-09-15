За сутки в Мурманской области 142 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 54 024 северянина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 320 человек, количество летальных исходов - 1958 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+49, всего 34571), Кандалакшский район (+21, всего 4966) и Мончегорск (+21, всего 4955).

Выздоровели 54 024 северянина, на лечении остаются 14 338 пациентов.

Напомним: для Мурманской области увеличили план по вакцинации населения от коронавируса. Теперь он составляет не 60%, а 80% от взрослого населения без медотвода.

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