В магазине Мурманска изъяли 1637 пачек сигарет без маркировки

Проводится проверка. Фото: Мурманская таможня

Мурманская таможня вместе с сотрудниками полиции пресекли в одном из магазинов города незаконный оборот табачной продукции. Сигареты продавались с нарушением действующего законодательства.

- В частности, в данном магазине предлагались к продаже сигареты без маркировки, без акцизных марок, а также табачные изделия, предназначенные к продаже в магазинах беспошлинной торговли Duty Free, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Из торгового оборота изъяли 1637 пачек сигарет различного наименования, проводится проверка.

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