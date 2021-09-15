Уроженец Мурманска стал гостем "Вечернего Урганта"

Семен рассказал о том, как проходил кастинг на съемки в фильме. Фото: скрин видео

34-летний актер Семен Серзин, уроженец Мурманска, стал гостем шоу "Вечерний Ургант", где вместе с Иваном Дорном представил фильм "Петровы в гриппе", получивший награду на Каннском кинофестивале за лучшую операторскую работу.

Семен рассказал о том, как проходил кастинг на съемки в фильме.

- Первая встреча проходила дома у режиссера Кирилла Серебренникова. Он был простужен, поэтому мы читали сцену у него дома, - отметил он.

К слову, актер не смог поехать в Канны, так как тоже простудился. Вместо него туда отправился Иван Дорн, который также участвовал в съемках.

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