В Мурманске произошло серьезное ДТП с участием Volkswagen и полицейского автомобиля

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Поздним вечером 14 сентября в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

- На перекрестке улицы Полярные Зори и улицы Книповича произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. В результате аварии 21-летняя пассажирка иномарки получила телесные повреждения и была обслужена амбулаторно в медицинском учреждении. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мончегорске полиция ищет свидетелей угона "ВАЗа". Автомобиль обнаружили в кювете.

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