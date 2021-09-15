Жительница Кировска осталась без квартиры из-за долгов по ЖКУ

Погашать задолженность кировчанка не торопилась. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У жительницы Кировска накопился внушительный долг по "коммуналке". В отделении судебных приставов находилось 31 исполнительное производство о взыскании с северянки 600 тысяч рублей за потребленные газ, тепло и электроэнергию. Однако погашать задолженность кировчанка не торопилась.

- Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 42 тысяч рублей. Кроме того, исполнители выяснили, что в собственности у должницы имеются два объекта недвижимости. На одну из квартир был наложен арест. Даже после этого женщина долги не погасила, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

В итоге квартиру продали на торгах. После погашения задолженности и исполнительского сбора оставшиеся деньги приставы перечислили кировчанке. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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