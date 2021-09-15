В Мурманске выключат Вечный огонь

Огонь погаснет на 2 часа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 сентября в Мурманске на два часа выключат Вечный огонь у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Причина - запланированный ремонт. Газогорелочное устройство у «Алеши» погасят в 9 часов утра. За два часа сотрудникам ОАО «Мурманоблгаз» предстоит провести плановое ежемесячное техобслуживание. В 11.00 Вечный огонь вновь загорится.

Напомним: Вечный огонь перед монументом Защитникам Советского Заполярья был открыт 8 мая 1975 года. Он был перенесен к подножию «Алеши» от памятника «Пушка» 6-й героической комсомольской батарее на проспекте Ленина.

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