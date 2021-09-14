«Самый быстрорастущий оператор в мире»: гендиректор Tele2 рассказал, как развивается компания

Руководитель компании отметил, что Tele2 делает услуги на рынке прозрачными. Фото: Tele2

Генеральный директор Тele2 Андрей Патока провел встречу с журналистами, на которой рассказал, что происходит на телекоммуникационном рынке и, в частности, у Теle2.

Он отметил, что Тele2 продолжает успешно развиваться. Компания ставит во главу угла своих клиентов и их интересы.

- Мы хотим, чтобы связь была незаметным и выгодным атрибутом жизни наших клиентов, и стремимся предлагать уникальные для рынка услуги. И пользователи это ценят, об этом говорят цифры. Бизнес продолжает расти двухзначными темпами и с точки зрения выручки, и с точки зрения прибыли. Нам приятно, что третий год подряд нас признают самым быстрорастущим оператором в мире среди операторов, обладающих значимой абонентской базой, - отметил он.

В свою очередь директор макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2 Сергей Тимошин рассказал, что оператор активно сотрудничает с региональными правительствами на Северо-Западе, например в прошлом году было подписано соглашение с правительством Карелии, а в июне 2021 года Tele2 предписала соглашение с правительством Мурманской области. В рамках этого документа оператор инвестирует в улучшение услуг связи на территории крупных городов и отдаленных поселений.

Также компания ведет работы по улучшению качества связи на федеральных трассах. Благодаря тому, что Tele2 применяет диапазоны низкой частоты, которые позволили расширить радиус базовых станций, сеть стала лучше «ловить» на федеральной трассе Р-21 «Кола», которая соединяет Петербург, Петрозаводск и Мурманск. В ближайшее время планируется полностью покрыть связью эту дорогу.

По словам Андрея Патоки, компания делает ставку на то, чтобы предлагать клиентам уникальные и выгодные услуги.

Генеральный директор Тele2 Андрей Патока провел встречу с журналистами. Фото: Tele2

- Мы работаем над такими продуктами, которые гарантируют пользователям максимальное использование тех средств, которые они платят за связь. Клиенты могут переносить неиспользуемые остатки минут, SMS, гигабайтов на следующий месяц. Также можно обмениваться и продавать неиспользованные остатки в «Маркете Tele2». Такой уникальный инструмент есть только у нашей компании, - отметил гендиректор.

К слову, стать клиентом Tele2 стало еще проще, не выходя из дома. Компания первой из российских операторов предложила абонентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью приложения «Госключ».

Также руководитель компании отметил, что Tele2 делает услуги на рынке прозрачными.

- Мы достаточно давно сознательно отказались от «звездочек» в тарифных предложениях, решив, что у нас не будет никаких скрытых условий. Рады, что весь рынок постепенно пошел в этом же направлении, - прокомментировал генеральный директор.

Поговорили и про 5G. Технологически у Tele2 все готово для запуска, однако есть проблемы с выделением частотного спектра, который уже поддерживается многими смартфонами. Остается только ждать.

В завершение встречи, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Патока отметил, что Tele2 не зря называется альтернативным оператором, потому что, по сути, является альтернативой существующей практике на рынке связи, отстаивая интересы своих пользователей.

- Это здорово, что клиенты воспринимают нас как наиболее дружелюбного и удобного оператора. Будем стараться для них и дальше, - сказал он.

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