В Кандалакшском районе мотострелки провели учения по обороне Заполярья

Военнослужащие отработали ведение огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий. Фото: пресс-служба СФ

Личный состав арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провел учения по обороне Кольского края. Учение с боевой стрельбой состоялось на военном полигоне в Кандалакшском районе.

- Военнослужащие отработали действия по инженерному оборудованию позиций, фортификационных сооружений, маскировке и организации взаимодействия на поле боя. Особое внимание уделили ведению разведки с использованием беспилотной авиации и организации маневренной обороны, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В учении было задействовано более тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники и вооружения. Стрелки отработали нанесение артиллерийского удара по бронетехнике и живой силе наступающего «противника».

Непосредственно на полигоне военнослужащие отработали ведение огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующих бронированную технику и скопление живой силы противника на дистанциях от 100 до 3000 метров, и выполнили стрельбу по низколетящим воздушным целям.

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