Для Мурманской области увеличили план по вакцинации населения от коронавируса

В Мурманской области должны привить от коронавируса 80% взрослого населения без противопоказаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждую неделю оперативный штаб по коронавирусу в регионе и минздрав Мурманской области сообщают, сколько северян привилось от COVID-19 и процент этого плана. В последнее время процент стал меняться: еще недавно он был 58%, а 13 сентября глава министерства Дмитрий Панычев сообщил о 51%. Почему изменились данные, рассказали в оперштабе.

- Первый план по вакцинации от Минздрава, который действовал до 1 сентября, говорил о 60% взрослого населения без медотводов. После 1 сентября план для всех регионов был увеличен до 80%, - сообщили "КП"-Мурманск" в оперштабе.

Поэтому изменился и процент. Этот показатель очень динамичный, так как число тех, кого надо привить, меняется в силу разных факторов. Например, недавно разрешили вакцинировать ВИЧ-инфицированных. К слову, Мурманская область находится в числе лидеров прививочной кампании.

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