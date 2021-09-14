Банк России и ЦУР Мурманской области объединились для борьбы с кибермошенниками

Жертвами аферистов становятся люди разного возраста, в том числе и молодежь. Фото: gov-murman.ru

Отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом (ЦУР) договорились вести совместную работу по повышению кибер- и финансовой грамотности северян.

В планах – проведение опросов жителей о том, умеют ли они распознавать мошенников, информационное просвещение, а также обучающие вебинары для представителей малого и среднего бизнеса.

- Жители Мурманской области все чаще совершают покупки онлайн, что повышает вероятность столкнуться с киберпреступниками, ведь чаще всего мошеннические операции с банковскими картами происходят именно в интернете. Нужно предостеречь и обучить граждан безопасному поведению в сети, в том числе при оплате в интернете, – пояснил управляющий отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Отмечается, что жертвами аферистов становятся люди разного возраста, в том числе и молодежь. Одновременно с развитием технологий появляются и новые виды обмана.

- Информирование жителей по социально значимым вопросам – одна из приоритетных задач ЦУРа. Уверен, что совместный проект принесет пользу жителям, – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

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