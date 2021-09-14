Житель Ковдора украл из соседних гаражей мотоцикл "Урал" и автомобиль "Москвич"

Мужчина пробирался в гаражи и забирал чужое имущество.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Ковдора хотел обзавестись новым транспортом и украл его из других гаражей, однако его план накрылся.
Так, в полицию обратился северянин, рассказав, что у него пропал мотоцикл "Урал". Правоохранители установили, что в крыше гаража мужчины есть пролом, через который злоумышленник, возможно, и проник в помещение. Также полицейские сняли отпечатки пальцев и опросили возможных свидетелей.
Вора удалось задержать. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что по соседству у него есть два гаражных бокса, в один из которых он и отбуксировал украденный транспорт. Также оказалось, что он украл еще и автомобиль.
- В другом гараже ковдорчанин хранил краденый «Москвич». Незадолго до задержания подозреваемый разобрал часть кирпичной стены чужого гаража, проник внутрь и с помощью своей машины отбуксировал транспортное средство к себе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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