За сутки в Мурманской области 141 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 53 938 северян и гостей Заполярья, на лечении остается 14 291 пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 сентября 2021 года, за последние сутки 141 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 178 человек, количество летальных исходов - 1949 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+54, всего 34522), Кандалакшский район (+15, всего 4945) и Мончегорск (+18, всего 4934).

Выздоровели 53 938 северян и гостей Заполярья, на лечении остается 14 291 пациент.

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