Пенсионерка из Апатитов перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

Полиция ищет тех, кто обманул пенсионерку. Фото: Олег УКЛАДОВ

66-летняя жительница Апатитов попалась на удочку мошенников, отдав тем 2,5 миллиона рублей.

Беседуя с полицейскими, женщина рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился менеджером одной из организаций и сообщил, что банковские счета северянки атакуют мошенники, поэтому апатитчанке нужно обезопасить свои деньги от злоумышленников, а для этого - перевести сбережения на "безопасные счета".

- Введенная в заблуждение северянка перевела на счета злоумышленников 2,5 миллиона с помощью онлайн приложения банка. После этого женщина не смогла дозвониться до "менеджера". Только после разговора с дочерью пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Правоохранители возбудили и расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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