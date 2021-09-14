Жительница Мурманска вырастила возле дома картошку

Картошке даже холод ни по чем! Фото: Вера Краснова

В Мурманске давно уже стоит по-осеннему прохладная погода, однако северяне продолжают удивлять всех вокруг урожаем, который они собирают прямо под окнами. Так, жительница заполярной столицы вырастила возле своего дома картошку.

- 12 сентября собрала свой урожай картошки во дворе, ведерко набралось, - поделилась Вера Краснова на личной странице в соцсетях.

Клубни вырастила рядом с домом и жительница Мурмашей Марина Макарова. У нее они уродились большие - размером с ладошку.

- Садили полведра картофеля, а собрали пять ведер! Выращиваем каждый год, получается вкусная, - рассказала северянка "КП"-Мурманск".

Напомним: жительница Кандалакши вырастила внушительный арбуз. Галина Валетова одержала победу в конкурсе "Чудо северной природы".

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