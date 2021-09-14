Двух жителей Ковдора арестовали на 10 суток за отказ носить маски

Двух мужчин оштрафовали за нежелание носить маски. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двум мужчина из Ковдора пришлось провести в специальном приемнике по 10 дней административного ареста за то, что отказывались соблюдать установленные из-за коронавируса правила. Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов, северян наказали за нежелание оплачивать штрафы.

Ранее мужчины часто бывали в общественных местах без масок, хотя с 12 мая 2020 года в Мурманской области действует обязательный масочный режим. В отношении нарушителей составляли протоколы, привлекали по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

- В качестве наказания им были назначены штрафы в размере 1 тысячи рублей каждому. Но они в установленный законодательством срок штрафы не оплатили, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Так мужчины попали под ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ(«Уклонение от исполнения административного наказания») и получили 10 суток административного ареста. Также им все еще надо заплатить штраф.

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