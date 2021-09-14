В Мончегорске при проведении капремонта в доме на улице Металлургов залило квартиры жильцов

Оказалось, что требования к качеству и срокам проведения работ подрядчик не соблюдал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мончегорска провела проверку соблюдения закона при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 22 на проспекте Металлургов в Мончегорске.

Оказалось, что требования к качеству и срокам проведения работ подрядчик не соблюдал. Первоначально капремонт должен был завершиться до 15 августа, однако до сих пор работы не закончились и не сданы.

- Также при проведении пробного запуска системы отопления залило горячей водой две квартиры и нежилое помещение на цокольном этаже. Кроме того, подрядчиком при выполнении работ допущена порча общего имущества собственников, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокурор в адрес организации подрядчика внес представление об устранении нарушений закона, потребовав ускорить завершение работ и решить вопрос возмещения причиненного собственникам вреда.

Устранение нарушений контролируется.

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