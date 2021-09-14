Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 10:52

В Белокаменке автокран упал в яму

Происшествие случилось ночью без свидетелей
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автокран упал на стройке в Белокаменке.

Автокран упал на стройке в Белокаменке.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке снова произошло ЧП.

- Автокран упал в яму. Как это произошло, не видел, - сообщил в группе "Белокаменка | Арктик СПГ-2" Юрий Шевчук.

О пострадавших не сообщается.

Напомним: в марте рабочие из Белокаменки устроили массовую драку, а в феврале упал подъемник, погибли два человека.

В Белокаменке кран упал в яму
Видео: Юрий Шевчук/vk.com/belokamenkaa

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области завершены поиски вахтовика из Белокаменки. Азамат Мингазов пропал 28 августа (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru