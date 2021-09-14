В Белокаменке автокран упал в яму

Автокран упал на стройке в Белокаменке.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке снова произошло ЧП.
- Автокран упал в яму. Как это произошло, не видел, - сообщил в группе "Белокаменка | Арктик СПГ-2" Юрий Шевчук.
О пострадавших не сообщается.
Напомним: в марте рабочие из Белокаменки устроили массовую драку, а в феврале упал подъемник, погибли два человека.
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