В Белокаменке автокран упал в яму

Автокран упал на стройке в Белокаменке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке снова произошло ЧП.

- Автокран упал в яму. Как это произошло, не видел, - сообщил в группе "Белокаменка | Арктик СПГ-2" Юрий Шевчук.

О пострадавших не сообщается.

Напомним: в марте рабочие из Белокаменки устроили массовую драку, а в феврале упал подъемник, погибли два человека.

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