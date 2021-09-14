В Мончегорске полиция ищет свидетелей угона "ВАЗа"

Водитель был не особо аккуратен с машиной. Фото: УМВД по МО

Утром 13 сентября в Мончегорске кто-то решил прокатиться на чужом автомобиле и угнал "ВАЗ 21015" синего цвета. Водитель был не особо аккуратен - позже транспортное средство обнаружили в Оленегорском районе в кювете.

Сейчас полиция разыскивает свидетелей произошедшего.

- Если Вы стали очевидцем угона или съезда автомобиля в кювет, либо располагаете иной информацией о данном преступлении, просьба сообщить в полицию по телефону +79211798978 или 02, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: за первые полгода в Мурманской области произошло 37 ДТП с участием начинающих водителей. 35% аварий случилось по вине новичков.

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