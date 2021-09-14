Актер из Мурманска сыграл в новом сериале ТНТ

Дмитрий Мальков сыграл одну из ролей в сериале "Контакт". Фото: ТНТ

На ТНТ выходит новый сериал "Контакт", который обозначен как социальная драму. Одну из ролей в нем сыграл 22-летний актер из Мурманска Дмитрий Мальков.

В арсенале его телеролей пока не так много пунктов: "Я хочу, чтобы меня любили", "ИП Пирогова", "Чикатило". В "Контакте" с ним вместе сыграли Павел Майков и Максим Паршин.

- От бывшего опера Глеба Барнашова ушла жена. Он абсолютно не понимает современных детей, а особенно — свою дочь Юльку. Он считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь — если подружится с ней в соцсетях. Но у Юльки отец во всех черных списках, надежды выйти из бана — ноль. Тогда Барнашов берет за шкирку провинившегося подростка и дает ему выбор. Ответить за преступление или добавиться в друзья к дочери и отдать полицейскому свои логин и пароль, чтобы он мог хоть как-то контролировать свою дочь, - сообщает сайт "Кинопоиск".

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